Toyota и Mazda совместно построят автозавод в Алабаме в США

Токио, , 12:58 — REGNUM Ведущие японские автопроизводители Toyota Motor и Mazda Motor заявили, что начнут строительство нового завода по производству автомобилей стоимостью 1,6 миллиардов долларов в Хантсвилле, штат Алабама, США. По словам глав концернов, к 2021 году две компании запустят новую модель совместного производства и создадут 4000 рабочих мест.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», завод будет выпускать в год по 300 тысяч автомобилей двух автопроизводителей, параллельно разрабатывая совместный кроссовер для североамериканского рынка.

Toyota и Mazda объявили об альянсе двух концернов в 2017 году с прицелом на сотрудничество в различных областях, включая развитие гибридных автомобилей нового поколения. Кроме этого, альянс уже пожертвовал 750 тысяч долларов США для поддержки программ, которые будут мотивировать местных студентов на карьеру в передовой области производства.