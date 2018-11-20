Vodacom примет участие в приватизации телекоммуникаций Эфиопии

Аддис-Абеба, , 20:37 — REGNUM Генеральный директор Vodacom Шамиль Йоосуб сообщил, что его компания рассматривает возможность вхождения на эфиопский рынок с помощью своего отделения — компании Safaricom, которая эффективно работает в соседней Кении. По словам директора, это стало возможно после объявления о разгосударствлении части национальных компаний, в том числе и Ethio Telecom — национальной эфиопской телекоммуникационной компании. Г-н Йоосуб добавил, что Эфиопия является «вероятно самым привлекательным» потенциальным новым рынком для Vodacom. Об этом сообщило 19 ноября эфиопское информационное агентство 2Merkato.

Однако генеральный директор пояснил, что есть признаки того, что Эфиопия может запросить дополнительные лицензии и потенциально возьмет на себя роль стратегического партнера в процессе приватизации Ethio Telecom.

Vodacom — ведущая африканская коммуникационная компания, предоставляющая широкий спектр услуг связи, включая мобильную связь, обмен сообщениями, данными, финансовые услуги, более чем 109 миллионам (включая Safaricom) клиентов. Vodacom работает в ЮАР, Танзании, ДРК, Мозамбике, Лесото и Кении. Vodacom принадлежит компании Vodafone (60,5% акций), одной из крупнейших в мире компаний в сфере телекоммуникаций.