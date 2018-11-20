Казахстанские компании переводят свои депозиты в зарубежные банки

Астана, , 11:09 — REGNUM Экспортно-ориентированные компании Казахстана переводят свои валютные депозиты за рубеж из-за низкой ставки Национального банка по долларовым депозитам, заявила председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметрова, сообщает 20 ноября агентство «КазТАГ».

По словам главы банка, в третьем квартале наблюдался отток депозитов корпоративных клиентов. Шаяхметрова отметила, что из-за низких ставок по валютным депозитам банки Казахстана неконкурентоспособны в предложении депозитов крупным юридическим лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года активы Народного банка Казахстана составили 8,858 трлн тенге ($24 млрд), что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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