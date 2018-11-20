Вторник, 20 Ноября 2018 года
12:04:13 МСК

Казахстанские компании переводят свои депозиты в зарубежные банки

Экономика

В третьем квартале наблюдался отток депозитов корпоративных клиентов

Астана, 20 ноября 2018, 11:09 — REGNUM  Экспортно-ориентированные компании Казахстана переводят свои валютные депозиты за рубеж из-за низкой ставки Национального банка по долларовым депозитам, заявила председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметрова, сообщает 20 ноября агентство «КазТАГ».

По словам главы банка, в третьем квартале наблюдался отток депозитов корпоративных клиентов. Шаяхметрова отметила, что из-за низких ставок по валютным депозитам банки Казахстана неконкурентоспособны в предложении депозитов крупным юридическим лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года активы Народного банка Казахстана составили 8,858 трлн тенге ($24 млрд), что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Активы Народного банка Казахстана сократились на 5,3%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить