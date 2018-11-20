Западные СМИ назвали триумфом Москвы выход «Турецкого потока» на сушу

Москва, , 10:44 — REGNUM Завершение строительства морской части газопровода «Турецкий поток» настоящим триумфом России называет агентство Bloomberg. Немецкие издания предрекают проекту большое будущее.

Пока Вашингтон устраивает торговые войны и занимается введением санкций, Россия еще на шаг приблизилась к газовому господству Турции на юге Европы, отмечает Bloomberg. Немецкое издание Focus сообщает, что Россия и Турция научились работать сообща, а значит, у проекта есть большие перспективы.

В Турции тема завершения морского этапа строительства находится в фокусе всех изданий. Проект обеспечит региону энергетическую безопасность, отмечено в публикациях.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября строительство морского участка «Турецкого потока» было торжественно завершено при участии глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Президенты включились в церемонию по видеосвязи.

Одна из двух ниток газопровода предназначена для поставок энергоносителя в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность газопровода составит 15,75 млрд кубометров газа в год, его запуск намечен на 2019 год.

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