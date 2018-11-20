В Якутии растёт количество отказов на газификацию

Якутск, , 10:41 — REGNUM Якутские энергетики фиксируют рост числа отказов заявителям на подключение к газоснабжению в связи с отсутствием технической возможности такого подключения, сообщила пресс-служба компании «Сахатранснефтегаз».

Если в 2017 году предприятие выдало заявителям 240 отказов, то за неполный 2018 год их количество увеличилось до 508.

«В 2019 году количество отказов также должно увеличиться», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что указанная проблема возникла ввиду того, что в Якутске до настоящего времени не утверждены схемы газоснабжения. Предприятие не может заниматься техническим перевооружением газовых сетей из-за отсутствия этих схем.

На ноябрь 2018 года из 168 городских кварталов разработанные схемы газификации имеют 156 и только 35 из них утверждены главным архитектурно-планировочным управлением Якутска, ещё 96 схем находятся на утверждении. По 25 схемам вносятся корректировки. По оставшимся 12 кварталам схемы не разработаны в связи с отсутствием проектов планировки и межевания территорий.

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