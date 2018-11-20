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Ozon ведет переговоры c PNK Group по аренде склада — СМИ

Экономика

Есть и другие варианты

Москва, 20 ноября 2018, 10:37 — REGNUM  Около 50 тыс. квадратных метров в складском комплексе «PNK Парк Коледино», расположенном в 20 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, может арендовать интернет-ритейлер Ozon. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на консультантов потенциальной сделки.

По данным источников, интернет-ритейлер Ozon уже якобы ведет переговоры по данному вопросу c PNK Group.

Представитель Ozon Мария Заикина уточнила журналистам издания, что компания действительно рассматривает один из объектов в Коледине, но есть и другие варианты как на северо-западе, так и на юге региона.

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