Мэр Екатеринбурга «лишил» Челябинск права на аэропорт мирового класса

Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поставил под сомнение необходимость работы в Челябинске аэропорта мирового класса. Об этом он заявил в интервью, текст которого опубликован на официальном портале города.

Речь в ходе интервью зашла о перспективах конурбации Екатеринбурга и Челябинска. Высокинский отметил, что ВСМ даст развитию общей инфраструктуры мощный импульс. Это в том числе коснётся обмена идеями, трудовыми ресурсами, финансами, а также сильно поднимет инвестиционную привлекательность Челябинска и Екатеринбурга.

Высокинский отметил, что агломерационный и синергетический эффект от создания ВСМ исчисляется триллионами рублей. Коснулся он и челябинского аэропорта.

«Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта «Кольцово» уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска (при условии запуска ВСМ)», — сказал глава Екатеринбурга.

Напомним, аэропорт Челябинска сейчас переживает реконструкцию. В ближайшее время будут начаты работы по реконструкции аэродромного комплекса. Предстоит построить новую взлётно-посадочную полосу и некоторые другие объекты.

Основную часть масштабных работ планируется окончить к лету 2020 года. Напомним, в 2020-м Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС.