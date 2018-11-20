Владморрыбпорт выполнил годовой план по генеральным и навалочным грузам

Владивосток, , 10:18 — REGNUM Владивостокский морской рыбный порт досрочно выполнил план 2018 года по перевалке генеральных и навалочных грузов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что результат достигнут «благодаря качественному использованию инфраструктуры порта, совершенствованию взаимодействия логистики и маркетинга, успешной работе каждого сотрудника».

Также предприятие перевыполнило план грузооборота за 11 месяцев по контейнерам в двадцатифутовом эквиваленте. Это стало возможным в связи с привлечением нового сервиса по приему к обработке крупнотоннажных контейнеровозов Maersk Line вместимостью более 3500 TEU.

Одновременно, порт увеличил перевалку рыбопродукции в рефконтейнерах. За январь — октябрь 2018 года через причалы порта перегружено 3110 рефконтейнеров с рыбными грузами.

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