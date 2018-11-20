Страховая компания «МАКС-М» передумала требовать с Дагестана 600 млн рублей

Махачкала, , 10:14 — REGNUM Российская страховая компания «МАКС-М» отозвала свой иск в адрес Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Причины отказа не уточняются, производство по делу прекращено, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе Арбитражного суда республики.

Напомним, 14 ноября 2018 года появилась информация о том, что в отношении дагестанского ФОМС подано два исковых заявления — от компании «МАКС-М» и фонда медстрахования Астраханской области. Первый истец требовал взыскать 590 млн рублей за оказанную жителям республики медицинскую помощь и 12,6 млн рублей за расходы на ведение дела. Вторая организация заявила о взыскании пяти миллионов рублей.

Заседание по иску от ФОМС Астраханской области состоится завтра, 21 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане под следствием находится экс-руководитель территориального ФОМС Магомед Сулейманов. Его подозревают в хищении свыше 210 млн рублей. Кировский районный суд города Махачкалы 12 ноября продлил ему срок ареста до 17 февраля 2019 года.

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В ноябре 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев рассказал, что республика с 2015 года задолжала за оказанные жителям региона медицинские услуги субъектам России более 600 млн рублей. Политик отметил, что Дагестан на сегодняшний день не в состоянии погасить задолженности, ввиду того что республиканский ФОМС полностью разворован недобросовестными чиновниками.

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