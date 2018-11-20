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Через Москву-реку построят два новых моста

Экономика

Мосты планируется возвести в ближайшие пять лет

Москва, 20 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  Программа по реконструкции набережных Москвы-реки предполагает и строительство мостов через реку. Территории, расположенные вдоль реки, аажно сделать более удобными и доступными, заявил замемэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, два моста будет построено в районе Мневниковской поймы. Так, будет возведен мост в продолжении улицы Донецкая, как участок юго-восточной хорды. Еще один мост появится в Нагатинском затоне рядом с Филевской улицей.

«Мосты планируется возвести в ближайшие пять лет. Также разрабатываются проекты и других мостов на более позднюю перспективу», — пояснил заммэра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве разрабатываются проекты реконструкции и строительства около 150 км набережных Москвы-реки. Задача мегапроекта — вернуть столице неиспользуемые прибрежные территории и создать комфортную пешеходную зону вдоль Москвы-реки.

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Городское благоустройство
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