«Пожарный коллапс» на Среднем Урале зальют федеральными деньгами

Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Вслед за мусорным коллапсом Свердловская область, судя по всему, преодолеет и возможный «пожарный коллапс». Об улучшении финансовой ситуации в лесохозяйстве заявил на заседании рабочей группы согласительной комиссии по бюджету региона глава департамента лесного хозяйства региона Олег Сандаков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выступая, Сандаков заявил, что из федерального бюджета выделят более 130 млн рублей на уральскую авиабазу, а также 6 млн 900 тысяч рублей на лесопатрульную технику.

Глава департамента попросил членов рабочей группы выделить из областного бюджета еще примерно 7 млн рублей. Глава группы Сергей Никонов пообещал учесть данное предложение Сандакова.

Отметим, что вопрос с зарплатами лесникам решили оставить до лучших времен. Сандаков в очередной раз заявил, что средний заработок работников составляет 15−20 тысяч рублей. Однако члены рабочей группы настояли на том, чтобы вернуться к вопросу в 2019 году.

Напомним, об угрозе «пожарного коллапса» стало известно 6 ноября 2018 года. Тогда глава лесного департамента заявлял, что из-за недофинансирования уральской авиабазы область не справится с объёмом работ по пожаротушению, а также о кадровом кризисе в отрасли. Тогда чиновник говорил, что на решение проблем нужно выделить 200 млн рублей.

На угрозу коллапса также реагировал глава бюджетного комитета Заксобрания Владимир Терешков. Депутат посчитал, что проблемы у лесного департамента могли возникнуть при взаимодействии с федеральными структурами. Уральская авиабаза пусть и является региональной, но все же находится в федеральном подчинении, уточнил Терешков. Глава комитета напомнил, что в 2017 году через согласительные процедуры удалось выбить на отрасль дополнительные 20−30 млн рублей.

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