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Иркутского коллектора оштрафовали за частые звонки должнику

Экономика

Женщина требовала погасить просроченный кредит по восемь раз в неделю

Иркутск, 20 ноября 2018, 09:49 — REGNUM  Иркутский районный суд помог восстановить законные права и покой человека, просрочившего кредит в одном из местных банков. Как следует из официальной информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, сотрудница некой Службы по работе с проблемной задолженностью, действуя в интересах кредитора, звонила должнику с требованием погасить просроченный кредит по восемь раз в неделю.

И это при том, что при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, звонить должнику, в соответствии с законодательством, можно не чаще раза в сутки и не более двух раз в неделю.

В судебном заседании незаконные действия коллектора облекли в нарушение ч. 1 ст. 14.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Коллектору выписан штраф в размере пяти тысяч рублей.

Напомним, на 1 августа 2018 года розничный кредитный портфель в Иркутской области составил 252,3 млрд руб. К аналогичному периоду 2017 года он вырос на 14%, или 31,8 млрд руб. При этом у жителей региона сформировалось 35,5 млрд руб. просроченной задолженности по кредитам. Такие цифры представители коллекторских агентств, входящих в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), приводили летом 2018 года на встрече с журналистами в Новосибирске.

Там же было отмечено, что объём просрочки в Иркутской области за год сократился на 11%, или на 4,375 млрд рублей.

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