В Москве благоустроят 150 км набережных

Москва, , 09:38 — REGNUM В Москве разрабатываются проекты реконструкции и строительства около 150 км набережных Москвы-реки. Это мегапроектов, который разрабатывается не один год, заявил замемэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, задача мегапроекта — вернуть столице неиспользуемые прибрежные территории и создать комфортную пешеходную зону вдоль Москвы-реки.

«То есть надо «отодвинуть» проезжую часть дороги от Москвы-реки, и придвинуть вплотную к реке прогулочную зону. Сложность проекта — необходимость перекладки инженерных коммуникаций», — пояснил замммэра.

Подробнее: В Москве благоустроили 59 км береговой линии Москвы-реки

Как сообщало ИА REGNUM, протяженность береговой линии Москвы-реки в черте города превышает 196 км. В настоящее время благоустроено 59 км. В развитии, обслуживании и регулировании объектов на реке принимают участие свыше 57 городских департаментов и организаций.

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