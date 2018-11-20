Володин: Президент РФ поддержал предложенные ГД кандидатуры аудиторов СП

Москва, , 09:36 — REGNUM Президент Российской Федерации внёс в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты РФ, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал кандидатуры, предложенные Советом Госдумы на должности аудиторов — Дмитрия Александровича Зайцева и Алексея Александровича Каульбарса, и внёс их для рассмотрения», — сказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Оба кандидата, по его словам, «имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах, что было определяющим при принятии решения по этим кандидатурам».

Володин напомнил, что взаимодействие Государственной думы и Счётной палаты «находится в постоянном развитии».

«Для нас крайне важно наращивать взаимодействие в рамках контроля за реализацией госпрограмм, национальных проектов, определенных президентом РФ в Послании Федеральному Собранию и майском указе», — резюмировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 ноября Госдума на пленарном заседании досрочно освободила от должности аудиторов Счетной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова, все они были предложены фракцией «Единая Россия» в рамках квоты.

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