Инвестиции стран Евросоюза в экономику Казахстана выросли на 14%

Астана, , 09:38 — REGNUM По итогам первой половины 2018 года страны Евросоюза инвестировали в экономику Казахстана $5,7 млрд, что на 14,2% больше, чем в январе — июне 2017 года. Об этом 20 ноября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Доля инвестиций стран ЕС от общего объема инвестиций составляет 46,1%. Евросоюз активно поддерживает переход Казахстана к модели «зеленой экономики». Часть инвестиций приходится на строительство возобновляемых источников электроэнергии.

Основным инвестором в экономику Казахстана среди стран ЕС являются Нидерланды. За полгода объем инвестиций из этой страны составил $3,759 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года товарооборот Казахстана со странами Евросоюза составил $28,6 млрд, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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