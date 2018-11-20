Москва, , 09:24 — REGNUM Российская валюта в последние дни демонстрирует удивительную устойчивость. Ни снижение цен на нефть, ни рост рисков на глобальных рынках не приводят к падению рубля. Напротив, рубль укрепляется и к доллару, и к корзине валют. Такое поведение российской валюты можно объяснить несколькими причинами, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Во-первых, самый жесткий вариант американских финансовых санкций пока откладывается на неопределенный период. Возможно, где-то в январе будет рассмотрен вопрос о санкциях по отношению к российскому госдолгу, а законопроект, в котором предусмотрены санкции против российских банков с госучастием, судя по всему, вообще отложен в долгий ящик. Во-вторых, наметился негативный макроэкономический тренд в развитых странах», — пояснил эксперт.

В еврозоне уже очевидно охлаждение экономики, например, немецкий ВВП в III кв. 2018 года снизился на 0,2%, а в США все больше данных говорят об проблемных явлениях в секторе недвижимости, индекс уверенности домостроителей падает максимальными темпами за четыре года. Поэтому появилась надежда на то, что монетарная политика центробанков будет не такой жесткой. Это и поддерживает валюты стран с развивающейся экономикой.

«19 ноября вечером рубль укрепился к доллару почти на 1%, до 65,50. Это движение вполне может продолжиться и сегодня, 20 ноября. Дополнительную поддержку рублю окажет приближение налогового периода. Можно ожидать, что котировка доллара в скором времени опустится ниже 65 рублей», — считает Богданов.

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