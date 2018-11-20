За год объем обязательств банков Казахстана почти не изменился

Астана, , 09:17 — REGNUM По состоянию на 1 октября 2018 года обязательства банков второго уровня Казахстана составили 21,6 трлн тенге ($58,8 млрд), что на 0,3% больше, чем 1 октября 2017 года. Об этом 20 ноября сообщает агентство Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

В сентябре обязательства банков выросли на 1,6%. Обязательства Народного банка Казахстана выросли на 76,7%, до 7,2 трлн тенге ($19,6 млрд). Обязательства Цеснабанка составили 1,9 трлн тенге ($5,2 млрд), что на 5,6% меньше, чем годом ранее. Замыкате тройку лидеров Сбербанк с объемом обязательств 1,6 трлн тенге ($4,36 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа 2018 года обязательства банков второго уровня Казахстана составили 21,4 млрд тенге ($57,4 млрд), что на 1,8% больше, чем годом ранее.

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