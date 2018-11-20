В Киеве подсчитали потери от запуска «Турецкого потока»

Киев, , 09:03 — REGNUM Запуск газопровода «Турецкий поток» обернется для Украины ежегодной потерей 12−13 млрд кубометров газа от объема транзита. Об этом заявил глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в интервью «24 каналу».

Власти Украины, считает эксперт, должны приложить все усилия для недопущения строительства второй нитки газопровода. Иначе объемы транзита газа через Украину в Европу еще более сократятся.

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Униговский уверен: Киеву стоит привлечь зарубежные компании для управления газотранспортной системой Украины. Задействование иностранных партнеров позволит сохранить прокачку ГТС на уровне 40−60 млрд кубометров, при этом сохранение показателя на уровне 70−90 млрд кубометров маловероятно.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября была завершена укладка морской части «Турецкого потока». В торжественной церемонии посредством видеосвязи участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Первая нитка газопровода, проложенного через Черное море, предназначена для поставок газа в Турцию. По второй газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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