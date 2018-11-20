Безопасность в метро Москвы обеспечат негорючие кабели

Москва, , 08:41 — REGNUM В Московском метрополитене в тоннелях продолжается замена кабелей. С начала 2018 года проложено более 120 км силовых кабелей. Замена кабелей проводится для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в метро, сообщается на портале мэра Москвы

Современные кабели негорючие, они не содержат масел и не распространяют горение за счет инновационной изоляции. Срок службы инновационных кабелей достигает 40 лет. Срок службы прежних кабелей был 15 лет. До конца 2018 года в московской подземке заменят более 180 км кабеля.

Отмечается, что замена кабелей в Московском метрополитене не влияет на движение поездов. Обновление проводится в ночные часы, когда метро не работает.

Читайте также: В метро запустили ещё пять инновационных поездов «Москва»

Как сообщало ИА REGNUM, до 2035 года за пределами МКАД в Москве планируется построить 33 станции метро. В настоящее время начинается строительство третьей пересадочной ветки до Троицка.

Подрообнее: В Москве до 2035 года за пределами МКАД построят 33 станции метро