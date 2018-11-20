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Центральный банк России требует обанкротить «Уралтрансбанк»

Экономика

Заявление датировано 19 ноября

Екатеринбург, 20 ноября 2018, 08:23 — REGNUM  ПАО «Уралтрансбанк» может быть признано банкротом. Заявление в свердловский Арбитражный суд подал Центральный банк России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Заявление №Т5−11−18/58 827 датировано 19 ноября. В качестве третьего лица выступает Агентство по страхованию вкладов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября Банк России отозвал лицензию у «Уралтрансбанка». А 6 ноября начались выплаты вкладчикам этой кредитной организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбербанк начал выплату компенсаций вкладчикам «Уралтрансбанка»

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