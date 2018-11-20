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Производство соли в Казахстане выросло на 12%

Экономика

Почти всю соль в Казахстане производит АО «Аралтуз»

Производство соли в Казахстане выросло на 12%
Ricampelo
Соль

Астана, 20 ноября 2018, 08:14 — REGNUM  По итогам девяти месяцев 2018 года в Казахстане произвели 173,1 тыс. тонн соли, что на 11,7% больше, чем в январе — сентябре 2017 года, сообщает 20 ноября аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Почти всю соль в Казахстане — 98,8% производит АО «Аралтуз» в Кызыл-Ординской области. Местное производство соли обеспечило более 90% спроса.

За отчетный период Казахстан экспортировал 114,3 тыс. тонн, что на 22,8% больше, чем в январе — сентябре 2017 года. АО «Аралтуз» удерживает около 12% российского рынка соли.

Отметим, в 2017 году Казахстан организовал поставки соли в Азербайджан. В 2018 году ведутся работы по организации экспорта казахстанской соли в Китай.

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Экономика Казахстана
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