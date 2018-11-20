Министр финансов Якутии о снижении доходов от недропользователей: ждём

Якутск, , 08:20 — REGNUM Доходы от недропользователей Якутии будут снижаться, но такая тенденция — временная. Об этом заявил министр финансов РФ Валерий Жондоров, отвечая на вопрос депутата Госсобрания республики о причинах таких перемен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Задавший в ходе сессии Госсобрания вопрос главе минфина депутат Гаврил Парахин (ЛДПР) был удивлён тем, что доходы от населения и предпринимателей в бюджете республики в ближайшие три года будут расти, а от недропользователей — наоборот, падать.

«Все доходы, которые в основном приносили нам прибыль в бюджет, они всё ниже и ниже. Почему такая тенденция, по которой количество компаний, которые пользуются нашей родной землёй, увеличивается, доллар растёт, а доходная часть бюджета всё ниже и ниже. И мы опять, получается, за счёт населения, за счёт предпринимателей, малого и среднего бизнеса, пытаемся организовать дальнейшее проживание жителей нашей республики?, — спросил Гаврил Парахин у Валерия Жондорова.

Министр финансов, отвечая, объяснил, что налог на прибыль будет чуть меньше из-за снижения добычи алмазов, так как в этом году объёмы добычи превысили объёмы спроса.

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«Прогнозируя на следующий период, мы исходим из консервативной и стабильной деятельности предприятий. Объёмы добычи растут, но пока это льготное налогообложение с точки зрения ТОСЭРОов, и в золотодобывающей промышленности РИПов. Предприятия у нас достаточно активно растут, и в тот период, когда льготы будут постепенно уменьшаться, увеличиваться доля налогообложения, это даст существенный прирост в последующий периоды. То есть мы сейчас формируем базу как промышленную, так и налогооблагаемую», — заявил глава минфина республики.

Рост НДФЛ на 8%, по его словам, связан с тем, что республика продолжает исполнять майские указы.

«Фонд оплаты труда у нас постоянно растёт на уровне 7−8%. Этим и объясняется рост доходов от физических лиц, и это действительно хорошо», — заверил Валерий Жондоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии намерены на 20% увеличить поступления от налогов, собираемых с жителей республики, на фоне падения доходов, получаемых в бюджет от крупных компаний. Такие изменения отражены в проекте бюджета республики на 2019 — 2021 годы, и Гаврил Парахин считает их странными.

«У нас доходная часть бюджета на 2019−2021 годы во всех направлениях, начиная от доходов крупных предприятий — АЛРОСА, «Сургутнефтегаза», каждый год уменьшается примерно на 10−15%. От госпредприятий прибыль падает, от республиканской недвижимости, все позиции доходной части бюджета уменьшаются. Кроме одного — увеличиваются на 20% доходы от населения, от НДФЛ. Видимо, население, предпринимателей и дальше будете нагибать, а АЛРОСА, «Сургутнефтегаз», «Сила Сибири»? От них мы, получается, денег не получим?» — был удивлён содержанием проекта трёхлетнего бюджета Якутии депутат.