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Владельцам новых АЗС в Забайкалье пообещали льготные земли

Экономика

Власти пытаются справиться с топливной проблемой региона

Владельцам новых АЗС в Забайкалье пообещали льготные земли
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
АЗС

Чита, 20 ноября 2018, 07:35 — REGNUM  Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, ране заявлявший о том, что одной из причин топливного кризиса в регионе является отсутствие конкуренции, заявил о готовности выделять землю на особых условиях инвесторам под создание дополнительных автозаправочных станций. Такой вывод можно сделать из официального сообщения краевых властей.

«Если найдутся компании-инвесторы, которые решат построить в Забайкалье дополнительные заправочные сети, особенно в удалённых районах края, мы готовы оказать помощь: предоставить на льготных условиях землю, организовать проектную поддержку», — подчеркнул Александр Осипов.

По его словам, властям региона необходимо «делать всё для снижения цен» и обеспечить бесперебойность оптовых поставок моторного топлива.

Проработать условия для работы с новыми владельцами АЗС, а также найти другие возможности господдержки инвесторов, поручено первому заместителю председателя правительства Александру Кулакову.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бензиновый ажиотаж набирает обороты на фоне падающего рубля, дорожающей нефти, непомерных экспортных аппетитов нефтяников и сокращения производства нефтепродуктов, вызванного сезонными ремонтами НПЗ. Особенно сложна ситуация в тех российски регионах, где ограничено присутствие АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: «Как на баррикады»: в Забайкалье предложили открыть росрезерв топлива

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Бензиновый ажиотаж
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