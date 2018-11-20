В Забайкалье снизили стоимость билетов на местных авиалиниях

Чита, , 07:26 — REGNUM Со вчерашнего дня, 19 ноября 2018 года, в Забайкальском крае снизилась стоимость билетов на местных авиалиниях. Согласно официальному сообщению региональных властей, тарифы на перевозку пассажиров и багажа на местных авиалиниях удалось уменьшить, исключив 10% налога на добавленную стоимость.

В соответствии с распоряжением региональной службы по тарифам, социальный тариф будет действовать на девяти маршрутах (причём в обе стороны): «Чита — Газимурский Завод» (3182 рубля), «Чита — Краснокаменск» (2273 рубля), «Чита — Красный Чикой» (2273 рубля), «Чита — Усть-Куренга» (2273 рубля), «Чита — Юмурчен» (2545 рублей), «Чита — Кыра» (2273 рубля), «Чита — Менза» (3182 рубля), «Чита — Усугли» (1000 рублей) и «Чита — Тунгокочен» (1636 рублей).

«С вхождением Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа регион получил возможность уменьшить стоимость на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях, что особенно актуально для жителей отдаленных населенных пунктов края, куда другим видом транспорта трудно добраться», — отметил руководитель Забайкалья Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Указ о вхождении Забайкальского края и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ российский президент Владимир Путин подписал 3 ноября 2018 года.

«Благодаря этому решению президента забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли, так называемым «Дальневосточным гектаром». Край будет получать больше федеральных субсидий на авиаперелеты. Благодаря льготам и преференциям мы сможем создавать больше хороших разнообразных рабочих мест», — отмечал ранее врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

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