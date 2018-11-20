Нефть начнет расти после заседания ОПЕК — эксперт

Москва, , 07:11 — REGNUM На торгах лондонской Интерконтинентальной биржи 19 ноября нефть смеси Brent подешевела на 1,5%, до $66,05 за баррель. Небольшие достижения пятничного роста удержать не удалось. На рынок давит рекордный рост коммерческих запасов нефти в США, фактическое увеличение добычи нефти Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК, а также фактически провалившееся антииранское нефтяное эмбарго, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Официальные лица Саудовской Аравии тем временем заявляют, что текущая стоимость барреля нефти занижена, и нефть должна была бы сегодня стоить примерно $80−87 за «бочку». Для преодоления дисбаланса на рынке Саудовская Аравия планирует сократить добычу нефти в декабре на 500 тыс. баррелей в сутки. Однако окончательное решение по сокращению добычи нефти будет принято только на саммите ОПЕК, назначенном на 5 декабря.

Таким образом, до обнародования решений, официально принятых ОПЕК, нефтяной рынок пока расти не готов. Если только эти решения будут способствовать росту рынка. Сегодня, 20 ноября, по цене нефти марки Brent ожидаются новые колебания на уровнях в $66−68 за баррель.

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