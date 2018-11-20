Белград назвал «Турецкий поток» фактором безопасности Европы

Белград, 20 ноября 2018, 05:18 — REGNUM Газопровод «Турецкий поток» будет способствовать европейской энергобезопасности, заявил сербский министр энергетики Александр Антич, передает телеканал «Звезда».
По итогам переговоров с турецким коллегой Фатихом Донмезом Антич сказал:
«Реализация проекта «Турецкий поток» будет способствовать общей энергетической безопасности этой части Европы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября завершилось строительство морского участка «Турецкого потока». В Стамбуле в церемонии приняли участие российский и турецкий президенты.
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