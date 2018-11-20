Белград назвал «Турецкий поток» фактором безопасности Европы

Белград, , 05:18 — REGNUM Газопровод «Турецкий поток» будет способствовать европейской энергобезопасности, заявил сербский министр энергетики Александр Антич, передает телеканал «Звезда».

По итогам переговоров с турецким коллегой Фатихом Донмезом Антич сказал:

«Реализация проекта «Турецкий поток» будет способствовать общей энергетической безопасности этой части Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября завершилось строительство морского участка «Турецкого потока». В Стамбуле в церемонии приняли участие российский и турецкий президенты.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство морской части «Турецкого потока» завершено