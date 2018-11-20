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Уроженец Климовска попал под американские санкции против КНДР

Экономика

За якобы контакты с КНДР

Вашингтон, 20 ноября 2018, 03:25 — REGNUM  Министерство финансов США внесло в санкционный список по КНДР уроженца России и гражданина ЮАР Владлена Амченцева, сообщает пресс-служба американского минфина.

По данным минфина США, Амченцев родился в российском Климовске в 1969 году. Его подозревают в связях с компанией Velmur Management Pte., которая находится под действием санкций с 2017 года. Эту компанию американский минфин обвиняет в поставках топлива в Северную Корею.

Также в списки был внесен выходец из Ливии Салах Бади, которого подозревают к причастности к повстанческим группировкам, атаковавшим Триполи.

Для Амченцева и Бади теперь закрыт доступ к американской финансовой системе. Также будут заморожены их активы в США, а американским гражданам запрещено заключать с ними сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября специалисты американо-китайской комиссии по вопросам экономики пришли к выводу, что Китай нарушает санкционный режим в отношении КНДР. По их словам, Китай закрывает глаза на контрабанду и незаконные контракты с Северной Кореей.

Читайте ранее в этом сюжете: Американские эксперты: Китай нарушает режим санкций против КНДР

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США и КНДР
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