Строительство морской части «Турецкого потока» завершено

Стамбул, Турция, , 01:58 — REGNUM Строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» завершено. В церемонии, посвященной этому событию, приняли участие российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Завершение этого этапа проекта проходило в режиме видеоконференции. Лидерами двух стран была отдана команда на установку последней секции морской части «Турецкого потока».

По оценкам экспертов, Турция не намерена ради «дружбы» с Западом лишаться возможности решать важные региональные и международные вопросы и выходить на совместные согласованные позиции — например, с таким важным партнером как Россия. А США в свою очередь понимают, что их отодвигают на второй план.

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