Законопроект о бюджете Татарии-2019 ждет только подписи главы республики

Казань, , 01:16 — REGNUM Депутаты Государственного Совета Татарии приняли во втором чтении закон о бюджете республики на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте. В ближайшее время его направят на подпись главе республики Рустаму Минниханову и документ станет республиканским законом.

По словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина, с момента первого чтения к законопроекту поступило 490 поправок, из которых 458 — от кабмина и 32 — от Госсовета. Внесенные правительством поправки учитывают конкретизацию межбюджетных трансфертов и софинансирование программ со стороны республики, расходы по национальным федеральным проектам, перераспределение средств по республиканским государственным программам.

В итоге бюджет республики на 2019 год принят с доходами в размере 237,023 млрд рублей, расходами — 241,175 млрд рублей. Дефицит составит 4,151млрд рублей или 1,7% от расходной части.

Общий объем поступлений из федерального бюджета с учетом поправок составит 15 млрд рублей в 2019 году, 10,6 млрд рублей — в 2020 году, 8,7 млрд. рублей — в 2021 году.

В 2020 году доходы планируются в размере 235,191 млрд рублей, расходы — 239,950 млрд рублей. Дефицит составит 4,759 млрд рублей или 2% от расходов. В 2021 бюджет утвержден с параметрами по доходам в 240,736 млрд рублей, по расходам — 246,086 млрд рублей, дефицит ожидается в размере 5,35 млрд рублей или 2,2% от расходов.

Напомним, первое чтение законопроект прошел 18 октября 2018 года. По результатам рассмотрения в октябре доходы предполагались на уровне 228,23 млрд рублей, расходы — 232,381 млрд рублей при дефиците — 4,151 млрд рублей. До 26 октября в законопроект принимались поправки.