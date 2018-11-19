В основной капитал нижегородских моногородов инвестировано 17 млрд рублей

Нижний Новгород, , 23:54 — REGNUM Объем инвестиций в основной капитал моногородов Нижегородской области с начала года оставил 17 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

С момента начала реализации программы «Комплексное развитие моногородов» в 2016 году сумма инвестиций составила 47 млрд рублей, создано 7,8 тыс. новых рабочих мест.

По словам Никитина, 17 млрд рублей — это 88% от целевого значения на 2018 год, установленного в региональной программе.

«Создано 2950 рабочих мест, включая временные — 160,7% от установленного на 2018 год целевого значения», — добавил губернатор.

Всего в Нижегородской области 12 моногородов: Выкса, Первомайск, Кулебаки, Навашинский, Балахна, Володарск, Ворсма, Заволжье, Княгинино, Павлово, в этот перечень входят рабочие поселки Решетиха и Мухтолово.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в российском правительстве завершается согласование проектов постановлений о создании ТОСЭР в Решетихе и Володарске. Работа должна быть закончена до конца текущего года.

Областные власти также подготовили заявку на создание ТОСЭР в Заволжье. В октябре планировалось направить проект заявки на предварительное рассмотрение в Минэкономразвития РФ.