Диалог с властью. Северо-Западный экономический форум в Петербурге

Санкт-Петербург, , 23:46 — REGNUM На Северо-Западном экономическом форуме (СЗЭФ), который пройдет 10−11 декабря в Санкт-Петербурге, соберутся представители аппарата президента России, органов власти и общественных организаций, а также крупнейшие представители малого и среднего бизнеса.

Борис Титов, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, в первый день форума представит доклад в рамках сессии «Государственная поддержка бизнеса».

Основная цель СЗЭФ 2018 — наладить диалог между представителями органов власти и представителями бизнеса, в двустороннем формате обсудить актуальные проблемы экспорта и импорта, возможности поддержки малого и среднего предпринимательства и стратегию развития экономики России в 2019—2020 гг.

С полной программой форума можно ознакомиться на официальном сайте сзэф.рф