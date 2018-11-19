Оздоровление Волги в Нижегородской области обойдется в 15,8 млрд

Нижний Новгород, , 23:40 — REGNUM В 2019 году Нижегородская область получит 3,3 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках проекта «Оздоровление Волги», сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Ориентировочная стоимость мероприятий по проекту в период с 2019 по 2024 годы — 15,8 млрд рублей, заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

«Региональный проект стал основой для заявки Нижегородской области в федеральном национальном проекте «Экология». Свои предложения мы направили в адрес федерации, и в результате уже на 2019 год одобрено финансирование», — отметил Никитин.

В региональный паспорт проекта вошло 88 объектов жилищно-коммунального хозяйства, уточнили в областном министерстве экологии. Все объекты включены на основании анализа работы предприятий, осуществляющих отведение сточных вод в поверхностные водные объекты, перечня предприятий топ-200 основных загрязнителей по бассейну реки Волги, предложений органов местного самоуправления и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, а также имеющихся на данный момент готовых проектов по строительству, модернизации и реконструкции очистных сооружений.

По словам Никитина, в случае успешной реализации проекта до 2024 года антропогенная нагрузка на Волгу и водные объекты бассейна реки от сброса сточных вод сократится более чем в три раза.

«Это имеет огромное значение не только для Нижегородской области, но и для экологии регионов, расположенных вниз по течению Волги», — добавил губернатор.

Напомним, в бассейне Волги проживает более 60 млн человек — больше трети населения России. Здесь сосредоточено около 45% промышленного производства страны, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыбного промысла. При этом именно в воды Волги попадает порядка 38% всех российских загрязненных стоков. Нормативная очистка проводится лишь в отношении 10% таких стоков. Кроме того, в бассейне находится от 2,5 тыс. затонувших объектов, включая нефтеналивные плавсредства, которые захламляют реку. На территории только Нижнего Новгорода видимые загрязнения наблюдаются периодически в течение не менее 20 лет. Последний раз нефтяные пятна были замечены в апреле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу оценил в аналогичную сумму мероприятия, необходимые для оздоровления Волги. По итогам проверок специалисты ведомства выявили 25 объектов негативного воздействия на окружающую среду, провели инвентаризацию 9 промышленных предприятий и организаций ЖКХ, поставили на учет более 40 затонувших объектов.

По оценкам Минприроды РФ негативное воздействие на окружающую среду в акватории Волги оказывают более 230 объектов. Инвентаризация объектов вдоль береговой линии Волги была проведена в 17 регионах России. Установлено, что на протяжении реки находятся 199 затонувших объектов, 21 объект обращения с отходами производства и потребления, 12 биозахоронений, 2 участка загрязнения земли, 2 объекта накопленного экологического вреда. Всего из 17 субъектов не имеют затонувших объектов лишь Костромская, Тверская и Ярославская области.

Работы по восстановлению экологической обстановки на Волге ведутся Минприроды России с 2013 года в рамках ФЦП «Вода России». C 2019 года начнется переформирование приоритетного проекта в федеральный — «Оздоровление Волги», который является одним из одиннадцати направлений национального проекта «Экология». Для реализации проекта будет направлено свыше 220 млрд рублей, в том числе почти 50 млрд рублей из внебюджетных источников.

В соответствии с федеральной программой до 2025 года правительство России выделит 30 млрд рублей, которые будут направлены на проведение необходимых мероприятий в рамках реализации программы.

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