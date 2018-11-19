Псковской области нужно 18 млрд рублей на приведение дорог в порядок

Псков, , 22:46 — REGNUM На приведение региональных дорог Псковской области в нормативное состояние необходимо дополнительно 18 млрд рублей до 2024 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, об этом сегодня, 19 ноября, на встрече с депутатами фракции КПРФ в региональном парламенте заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

«Эта программа уже защищена в Росавтодоре. Первый транш придёт в регион в конце 2019 года», — отметил заместитель губернатора.

Что касается перспектив завершения объездной дороги вокруг Пскова — так называемого Северного обхода, вице-губернатор отметил, что объект не удастся сдать в эксплуатацию в 2019 году, как планировалось ранее.

«Всё-таки мы уходим в 2020-й год. Финансирование по контракту подтверждено федерацией. Спорные вопросы по строительству моста удалось урегулировать — рассчитываем весной начать строить мост», — заявил Александр Кузнецов.

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По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, дорожный фонд региона на 2019 год составит 1,6 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Псковской области на 2019 год сформирован с доходной частью в 26,52 млрд рублей, из которых собственных налоговых и неналоговых доходов — 18,1 млрд рублей. В проекте бюджета пока заложено 8,43 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета, но эта цифра не окончательная — Псковская область рассчитывает ещё на 5,5 млрд рублей федеральных средств.

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Напомним, что первое чтение проекта закона Псковской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» состоится на ближайшей сессии регионального парламента. 16 ноября проект бюджета прошёл публичные слушания. Сегодня, 19 ноября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл консультации по бюджету со всеми парламентскими фракциями: ЛДПР, «Справедливой Россией», КПРФ, партией «Яблоко» и «Единой Россией».