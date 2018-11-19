На Украине распродали часть имущества Харьковского авиационного завода

Киев, , 22:01 — REGNUM Государственная исполнительная служба продала на аукционе 38 транспортных средств Харьковского государственного авиационного завода, сообщает 19 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, имущество было продано через систему СЕТАМ. На аукцион было выставлено 45 транспортных средств, однако продать удалось только 38 единиц. Общая сумма, вырученная с продажи транспорта — 1,008 млн гривен ($36 тыс.).

Отмечается, что вырученные средства пойдут на погашение задолженности по зарплате. Так, по данным министерства юстиции Украины, задолженность завода перед государством, рабочими и юридическими лицами составляет более 182 млн гривен ($6,56 млн).

Напомним, на Украине началась большая и малая приватизации, в рамках которых государство продает «нерентабельные» заводы и предприятия.

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