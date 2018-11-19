Торги двигателями «Трансаэро» пройдут вопреки позиции банков-кредиторов

Москва, , 21:23 — REGNUM 20 ноября 2018 года в 15:00 состоятся торги по продаже имущества гремевшей когда-то крупнейшей в Российской Федерации частной авиакомпании «Трансаэро». В соответствии с объявлением, опубликованным конкурсным управляющим «Трансаэро» Алексеем Белокопытом, на торги, проводящиеся в форме открытого аукциона, будет выставленно 17 двигателей для самолетов Боинг 747−300. В мире этот самолет называют «Джамбо Джет», он является самым популярным широкофюзеляжным самолетом, всего на различных маршрутах эксплуатируется более полутора тысяч таких двухпалубных судов. Данные двигатели стоят также и на других моделях Боинга, на самолетах компаний Аэрбас и МакДоннелл-Дуглас.

Очевидно, что продаваемые двигатели — товар ликвидный и легко найдет своих покупателей. Но, как часто случается, есть одно но. Один из крупнейших кредиторов «Трансаэро» — банк «ВТБ» обратился в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием признать недействительным протокол заседания комитета кредиторов, утвердившего 26.09.2018 порядок продажи этих двигателей. К позиции «ВТБ» присоединился и другой крупный кредитор бывшей авиакомпании — «Сбербанк России», который не только поддержал требование признать упомянутый протокол недействительным, но и потребовал признать недействительным акт оценки данного имущества.

Что не устраивает кредиторов в данных действиях конкурсного управляющего и комитета кредиторов? Если перейти с юридического языка на обычный, «ВТБ» и «Сбербанк» считают, что данные торги организованы таким образом, чтобы продать самолетные двигатели за бесценок. Их аргументы следующие.

Каждый из продающихся двигателей ликвиден сам по себе, однако, все 17 двигателей продаются одним лотом — шаг первый по сокращению числа потенциальных покупателей. Шаг второй — ставя себя на место потенциального покупателя, следует предположить, что необходимо осмотреть продаваемое имущество, но выясняется, что все двигатели, объединенные одним лотом находятся в разных местах: часть хранится на складе, арендованном конкурсным управляющим, часть в аэропорту Домодедово, часть в Англии в аэропорту Brungtingthorpe Aerodrome, а часть так вообще в Сингапуре, на складе логистической компании GAC.

Вызывает большие сомнения, что привлеченная Белокопытом оценочная компания ООО «Ребус», сделавшая заключение о цене имущества, воочию знакомилась с истинным состоянием двигателей.

Получается, лот заведомо сформирован так, чтобы торги не состоялись? Предположим, что так и будет, что дальше?

В соответствии с оспариваемым банками положением о торгах будет второй аукцион, который скорее всего тоже не привлечет покупателей, после чего наступит этап публичного предложения. В течение всего 22 дней цена на разбросанные по миру двигатели будет снижаться каждые два дня на 13 миллионов рублей. Нижняя граница стоимости 17 авиадвигателей определена в 1 рубль!

Такое впечатление, что есть кто-то, кто прекрасно знает, и в каком состоянии все двигатели находятся, и как их забрать из всех мест хранения, и как потом перепродать в розницу с неплохой выгодой. Не будет удивительным, когда этот кто-то выкупит имущество за треть от оценочной стоимости, а то и дешевле. Но так случится только, если арбитражный суд не станет на сторону кредиторов.

И, наконец, о цене двигателей. Стартовая стоимость всего лота — без малого 150 миллионов рублей. Только один двигатель оценен в 20 миллионов, остальные стоят по мнению оценщиков в промежутке от 9,5 до 10 миллионов. Есть и три рекордсмена: один оценен в 3,5 миллиона, другой в 425 тысяч рублей, и, наконец, чемпион с ценой 158 тысяч рублей!

Трудно судить, соответствует ли такая оценка рыночным реалиям.

Напомним, в деле о банкротстве «Трансаэро» уже есть одна «посадка». Арбитражный управляющий Михаил Котов находится под стражей, пока идет расследование уголовного дела, в котором он является обвиняемым. Из четырех инкриминируемых ему эпизодов два вот каких: во-первых, Котову вменяется в вину, что он не обжаловал действия генерального директора «Трансаэро», который заключил договор хранения имущества, в том числе авиадвигателей.

Во-вторых, Котова обвиняют в том, что генеральный директор провел торги и продал два авиадвигателя (один из которых, кстати, аналогичен продаваемым сегодня) за почти 25 миллионов рублей, то есть в среднем по 12,5 миллиона за двигатель. Причем, Котов обжаловал данную сделку, как нарушающую права кредиторов, но тем не менее угодил под стражу! Не за то ли, что мог помешать купить нужным людям хороший товар по дешевке?

Странные торги.