Премьер-министр Пакистана ответил на заявления Трампа

Исламабад, , 21:23 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан подверг резкой критике заявления президента США Дональда Трампа о прекращении помощи стране, 19 ноября передает агентство Reuters.

«Ни один пакистанец не участвовал в 9/11, но Пакистан решил участвовать в войне США с террором. В этой войне Пакистан потерял 75 000 человек и более $123 млрд для экономики… Может ли мистер Трамп назвать другого союзника, который приносил такие жертвы?» — заявил Имран Хан.

Также Хан напомнил, что Пакистан предоставляет свои дороги и воздушное пространство для обеспечения военного контингента США в Афганистане. При этом «американской «помощью» были жалкие $20 млрд».

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