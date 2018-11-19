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Премьер-министр Пакистана ответил на заявления Трампа

Экономика

«Американской «помощью» были жалкие $20 млрд»

Исламабад, 19 ноября 2018, 21:23 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан подверг резкой критике заявления президента США Дональда Трампа о прекращении помощи стране, 19 ноября передает агентство Reuters.

«Ни один пакистанец не участвовал в 9/11, но Пакистан решил участвовать в войне США с террором. В этой войне Пакистан потерял 75 000 человек и более $123 млрд для экономики… Может ли мистер Трамп назвать другого союзника, который приносил такие жертвы?» — заявил Имран Хан.

Также Хан напомнил, что Пакистан предоставляет свои дороги и воздушное пространство для обеспечения военного контингента США в Афганистане. При этом «американской «помощью» были жалкие $20 млрд».

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