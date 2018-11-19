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«Транзитных рисков нет» — о плюсах «Турецкого потока»

Экономика

«Какая страна может туда врубиться? Два километра под водой в Чёрном море»

Москва, 19 ноября 2018, 21:37 — REGNUM  Украина сама виновата, что от её газового транзита бегут игроки, заявил 19 ноября президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он прокомментировал окончание строительства морской части газопровода «Турецкий поток».

«Проект обхода, так называемые «газовые клещи», создавался задолго до Майдана. Проблема заключалась в том, что Российская Федерация, как и любая страна, хочет поставлять энергоноситель без транзитных рисков. Под водой транзитных рисков нет. Какая страна может туда врубиться? Два километра под водой в Чёрном море», — сказал Абзалов.

По его словам, РФ пытается взять и построить альтернативные каналы доставки.

«Что вы хотите? — спросил российский эксперт у украинских коллег. — Чтобы на основании политики вы получили преференции. Чтобы мы протаскивали свой газ через вашу газопроводную систему со всеми рисками, которые с этим связаны».

Он напомнил, что хотя контракт на поставку газа рассчитан до 2019 года, арбитражный суд повысил транзитные ставки в три раза.

«Смотрите, что вы предлагаете. Вы предлагаете: поставляйте, пожалуйста, голубое топливо через нас, но по правилам игры, которые мы диктуем. Завтра придёт Ярош и скажет теперь платить 158% транзита. А после Тимошенко — ещё 400%. Это правила игры, которые не работают. Вы сами виноваты в том, что от вас бегут игроки», — заключил Дмитрий Абзалов.

Напомним, 19 ноября в Стамбуле состоялась торжественная церемония окончания строительства морской части газопровода «Турецкий поток», в которой приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин.

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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