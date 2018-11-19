«Цифры сумасшедшие»: на Урале предприятия задолжали за газ миллиарды рублей

Екатеринбург, , 20:35 — REGNUM Долги за топливно-энергетические ресурсы в Свердловской области не обрадовали депутатов свердловского Законодательного собрания. Наводящие на размышления цифры озвучил министр ЖКХ региона Николай Смирнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Задолженность организаций ЖКХ перед поставщиками составила 8 млрд рублей. 6 млрд 700 млн — за газ, 850 млн рублей за электричество, 500 млн за уголь», — заявил Смирнов.

Чиновник уточнил, что немалая часть задолженности муниципалитетов копится за муниципальные унитарные предприятия (МУПы) — задолженность унитарных предприятий составляет 5 млрд рублей, из них за газ — 4 млрд, за электричество — 580 млн и за уголь — 225 миллионов рублей.

«Цифры вы действительно назвали сумасшедшие», — только и выдал удивленный депутат Владимир Никитин. Другие депутаты тоже были поражены озвученными цифрами

Пока в проекте бюджета закладываются 200 млн рублей на ликвидацию задолженностей муниципалитетов. «Понятно, что это капля в море», — заявил глава бюджетного комитета Заксобрания Владимир Терешков. Депутат предложил увеличить эту сумму «вплоть до удвоения».

Напомним, министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявлял в 2017 году, что объём долгов организаций и граждан за услуги ЖКХ в России составляет 1,34 трлн рублей. Из них долги населения — 645 млрд рублей, уточнял министр.

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