С начала отопительного сезона СГК выявила 1560 повреждений на теплосетях

Новосибирск, , 19:58 — REGNUM Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) с начала отопительного сезона обнаружили 1560 повреждений на управляемых тепловых сетях. Больше всего дефектов как в абсолютном значении, так и из расчёта на каждые 100 км выявлено на трубопроводах Новосибирска и Новокузнецка. В Новосибирске с начала осенне-зимнего периода было 861 повреждение, или по 26 повреждений на каждый 100 км тепловых сетей. В среднем в городах присутствия СГК обнаружено 17 дефектов на каждый 100 км.

Большую часть повреждений (88% по состоянию на 15 ноября) оперативно устранили сотрудники теплосетевых подразделений СГК. На оставшихся работы ведутся. Специалисты предприятий проводят постоянный контроль состояния теплотрасс и при обнаружении повреждений незамедлительно приступают к их устранению, чтобы не допустить порывов и ограничений в подаче тепла.

Тем не менее, не всегда удается своевременно обнаружить дефекты, так как основная часть тепловых сетей пролегает под землей. За прошедшую неделю в городах присутствия СГК — Новосибирске, Барнауле, Рубцовске — произошёл ряд серьёзных порывов на тепловых сетях. Из-за этого десятки домов остались без теплоснабжения. Все порывы произошли на сетях, проложенных более 20 лет назад. В Новосибирске возраст трубы, которая оставила без тепла часть жителей города, составил 55 лет.

Количество выявленных повреждений напрямую коррелирует с состоянием тепловых сетей города и степенью их износа. По информации СГК, в Новосибирске и Новокузнецке доля теплотрасс, эксплуатирующихся с превышением срока эксплуатации, наибольшая среди всех городов работы компании и составляет 62% и 66%, соответственно.

При этом в этих городах утверждены самые низкие тарифы на тепловую энергию по сравнению с другими городами присутствия СГК и соседними городами Сибири. В частности, в Новосибирске во втором полугодии 2018 года тариф составляет 1075 рублей за гигакалорию (без учета НДС), в Новокузнецке — 1224 рубля (без учета НДС). Для сравнения, в Красноярске тариф на тепловую энергию на сегодняшний день — 1370 рублей (без учета НДС). Доля изношенных сетей там существенно ниже, чем в Новосибирске и оценивается в 46%. Потери тепловой энергии на сетях Красноярска составляют 13%, Новосибирска — 27%. При этом на 1 км тепловых сетей Красноярска выделяется на 20% больше средств, чем в Новосибирске.

«Несмотря на объективные трудности, мы стараемся минимизировать негативные последствия для наших потребителей. Конечно, последние порывы на сетях в Барнауле и особенно в Новосибирске внешне выглядят очень эффектно — много воды и пара на поверхности. Но наши сотрудники в очередной раз проявили профессионализм и не допустили снижения температуры в домах жителей ниже допустимого уровня», — подчеркнул заместитель директора дивизиона «Тепло» СГК Антон Баев.

Как сообщалось ранее, СГК предлагает всем регионам присутствия программы системной модернизации тепловых комплексов за счет привлекаемых компанией инвестиций, общая сумма которых оценивается в 58 млрд рублей.

Справка: «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республик Хакасия и Тува. Основные виды деятельности — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 777 км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32 тыс. человек.