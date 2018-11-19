Надежды на модернизационный рывок разбиваются о бедность жителей РФ?

Москва, , 20:50 — REGNUM Структура потребления в РФ остается примитивной, но правительство РФ озабочено лишь тем, чтобы увеличивать налоговую нагрузку на и без того небогатое население, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что около 30% жителей РФ тратят более половины своего заработка на продукты.

«В структуре расходов российских домохозяйств траты на продукты занимают порядка 40−50 процентов, — сказал Григорьев. — Это разительный контраст с США, где аналогичный показатель равен примерно 11−15%. Если сравнивать с данными по СССР, то внезапно получается столько же, сколько сейчас в РФ. Но здесь следует сделать оговорку — значительная часть услуг вроде квартплаты, медицины и образования советские граждане получали если не бесплатно, то крайне дёшево. Сейчас к этим расходам прибавились и необходимые расходы на все социальные услуги и постоянно растущие тарифы ЖКХ. О чём говорит такая структура расходов?»

Говорит она, как считает эксперт, о том, что население РФ продолжает жить крайне бедно, причём не только тратя на еду больше, чем в развитых странах, но и потребляя менее качественные продукты.

«Если посмотреть по структуре питания, то в сравнении с развитыми странами у нас [потребляют] очень много углеводов, много сахара, недостаточно овощей люди потребляют, недостаточно красного диетического мяса, недостаточно рыбы, — сказал Григорьев. — Это показывает, что бедное население не может предъявить достаточный спрос на продукцию какого-то высокого технологического уровня. А значит, все рассуждения о том, что у нас сейчас будет рывок и очередные модернизационные достижения, разбиваются о тот простой факт, что жители РФ слишком бедны для того, чтобы создать достаточный спрос. Наша структура потребления остается примитивной, но не похоже, что это заботит товарищей из правительства, которые озабочены лишь тем, чтобы увеличивать налоговую нагрузку на и без того небогатое население».

Напомним, как сообщило 19 ноября ТАСС со ссылкой на опрос, проведённый порталом Rabota.ru, 30% жителей РФ тратят более половины своего заработка на продукты.

Более того, 91% опрошенных признались, что им приходилось экономить на продуктах, и рассказали, что в случае нехватки денежных средств они стали бы экономить на рыбной продукции (61%), сахаре и кондитерских изделиях (53%), свежих фруктах (50%) и мясе (47%).