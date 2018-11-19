Китай и Индонезия заключили соглашение, обходящее доллар

Джакарта, , 17:48 — REGNUM Важный шаг в направлении перехода на двусторонние расчеты в собственных валютах сделали Китай и Индонезия, подписавшие соглашение о валютных операциях типа своп, сообщает 19 ноября Синьхуа со ссылкой на заявление Народного банка Китая (НБК).

За три года, на которые рассчитано соглашение, стороны взаимно обменяют в общей сложности 200 млрд юаней на 440 трлн индонезийских рупий (эквивалент 28,8 млрд долларов).

Благодаря своповому соглашению, которое по истечении срока действия может быть пролонгировано по обоюдному согласию сторон, КНР и Индонезия рассчитывают облегчить торговые расчеты и подкрепить ликвидностью финансовые рынки.