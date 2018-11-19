Набиуллина поставила себя выше правительства РФ – Сергей Доренко

Москва, , 20:42 — REGNUM Ситуация с банком «Югра» — это убийство банка с издевательскими требованиями, полагает главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Об этом он, как сообщает «Собеседник», заявил 19 ноября в рамках ток-шоу «Подъем».

По словам Сергея Доренко, Центральный банк России по сути превратился в «сверхорган», некритично воспринимаемый властью и располагающий силой, которая, по мнению Доренко, превышает даже возможности ФСБ.

Кроме того, в рамках этого выступления было отмечено, что, согласно «документам для служебного пользования», опубликованным на сайте Союза вкладчиков, банк «Югра» действовал в полном соответствии с правилами, установленными Центральным банком РФ. В частности, сообщается, что показатель достаточности собственных средств у «Югры» был более чем на 2% выше требуемого Банком России значения. Кроме того, в рамках передачи прозвучала информация о том, что банку выставляли заведомо неисполнимые условия — вечером 6 июля 2017 года «Югре» велели образовать резерв в 13,4 млрд рублей с исполнением к 13:00 следующего дня.

Такую позицию ЦБ РФ Доренко объявил «убийством банка», а выставленные ему условия назвал «издевательскими».

"То есть вечером приходит письмо: завтра к часу дня вы обязаны получить 13 миллиардов рублей, — цитирует Доренко «Собеседник». — То есть их загоняют. Понятно, это было убийство. Эти издевательские требования были невыполнимы — поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. То есть было предписано кем-то в ЦБ, я не знаю, Набиуллиной или кем-то из её замов, просто угробить этот банк».

Из этого Доренко сделал вывод, что Центральный банк РФ ведет волюнтаристскую и бесконтрольную политику, в рамках которой «по приколу» уничтожают банк.

«Набиуллина стоит сейчас над всеми. Она стоит выше Правительства», — подытожил журналист.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку сделал ряд запросов в связи с обращением пострадавших вкладчиков с требованием парламентского расследования неправомерных действий в отношении банка «Югра».

В частности, как рассказал глава комитета Анатолий Аксаков, запросы о предоставлении дополнительной информации направлены в правовое управление аппарата Государственной думы РФ, комитет Госдумы по контролю и регламенту, в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», Центральный банк Российской Федерации.

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