В Италии нашли способ поддержать производителей сахара за счет «Кока-колы»

Рим, , 17:29 — REGNUM Производители сладких газированных напитков могут быть освобождены от уплаты нового налога, если используемый ими сахар производится в Италии — с таким предложением выступил министр сельского хозяйства Джанмарко Чентинайо, передает Il Giornale в понедельник, 19 ноября.

Ранее представители одной из двух правящих партий Италии — «Движение 5 звезд» предложили ввести налог для производителей газированных напитков с высоким содержанием сахара, а полученные средства направить на компенсацию потерь бюджета, которые возникнут из-за предоставления налоговых льгот самозанятым.

Производители напитков выразили свое возмущение такими планами «Движения», отметив, что пострадает отрасль, где трудоустроены тысячи граждан. Глава второй правящей партии, «Лиги», Маттео Сальвини тоже скептически отнесся к этим планам: по его мнению, сейчас не лучшее время для введения новых налогов.

Однако заявление Чентинайо, который представляет в правительстве партию Сальвини — «Лигу», может означать изменение отношение к вопросу. Ранее участники рынка заявляли о кризисе в отрасли: из-за правил общего рынка ЕС из 19 сахарных заводов в Италии продолжают работать лишь 2, а местный продукт занимает лишь шестую часть рынка. Принятие «налога на Кока-Колу» может стать способом поддержки отечественного производителя.

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