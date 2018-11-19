Спрос у бизнеса на услуги МФЦ в Чувашии вырос вдвое

Чебоксары, , 17:08 — REGNUM Для представителей бизнеса в Чувашии на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) создано 20 окон, к 2020 году их будет 30. Они обеспечивают предоставление услуг как для предпринимателей, так и для тех, кто планирует открыть своё дело, сообщили ИА REGNUM в минэкономразвития республики.

Региональные власти подчёркивают, что одной из ключевых составляющих создания благоприятных условий для ведения бизнеса является снижение административных барьеров, повышение доступности представителей бизнес-структур к получению государственных и муниципальных услуг. Один из механизмов — предоставление услуг через МФЦ. Во всех МФЦ в Чувашии оказываются услуги для представителей бизнеса, но можно обратиться в многофункциональные центры, специализирующихся на обслуживании исключительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время на базе МФЦ Чувашии создано 20 «окон», осуществляющие обслуживание представителей бизнеса, — в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Шумерле, Чебоксарском и Батыревском районах. Напомним, что в 2017 году таких бизнес-«окон» было восемь, а к 2020 году в республике будет функционировать сеть из 30 «окон».

"В них предоставляются государственные и муниципальные услуги, услуги по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, услуги АО «Корпорация «МСП», услуги ресурсоснабжающих и финансово-кредитных организаций Чувашии. Также оказывается консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства», — говорят в минэкономразвития.

Кроме того, открываются специализированные окна в МФЦ и центры оказания услуг на базе банков, которые обеспечивают предоставление полного спектра услуг для обслуживания представителей предпринимательского сообщества, а также для тех, кто только планирует создать бизнес.

По информации минэкономразвития, проект продемонстрировал «высокую востребованность созданных объектов». С начала 2018 года в «окнах» для бизнеса оказано 12 470 услуг 1632 субъектам малого и среднего предпринимательства. Напомним, что за весь 2017 год в окнах МФЦ для бизнеса было оказано около 6 тыс. услуг.

В регионе констатируют, что социальная эффективность поддержки малого и среднего предпринимательства в республике подтверждается созданием новых и сохранением уже имеющихся рабочих мест. Так, в 2017 году за счет оказания всех форм поддержки создано 354 новых рабочих мест, сохранено 9,3 тыс. рабочих мест.

Всего в Чувашии, по данным властей, сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашии представлена 30 МФЦ: открыто 256 «окон» и 218 офисов, что обеспечивает доступ к получению услуг по принципу «одного окна» для 93,9% жителей республики.