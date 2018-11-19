Сальвини: финансисты «размялись» на Греции и хотят повторить это в Италии

Рим, , 16:49 — REGNUM Подлинным оппонентом правительства Италии являются не бюрократы из Еврокомиссии, а финансисты и спекулянты, которые хотят заставить Италию выставить свои предприятия на распродажу, заявил в понедельник, 19 ноября, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Giornale.

Именно для этого и происходило рукотворное снижение биржевых котировок Италии, полагает Сальвини. Финансисты «размялись» на маленькой Греции и теперь намерены попробовать повторить свой успех в Италии, но здесь этот номер не пройдет, уверен вице-премьер.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019-й и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. Руководители Еврокомиссии 23 октября заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (он повышен с 2 до 2,4% ВВП). 13 ноября в правительстве отказались от пересмотра.

Дополнительные средства, полученные за счет дефицита, будут направлены на выполнение предвыборных обещаний: снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС, выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии (130% ВВП). В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Если бюджет будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны (которые были на точно таком же уровне) и не заговаривали о санкциях.

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