«Нефть будет стабильна до заседания ОПЕК»

Лондон, , 17:06 — REGNUM Мировые цены на нефть будут стабильны до следующего заседания ОПЕК, на котором ожидается объявление о сокращении добычи, считает стратег PVM Oil Associates Тамас Варга, 19 ноября передает агентство Reuters.

«Рынок воспринимает снижение производства как нечто само собой разумеющееся. Мы посмотрим, произойдет ли это сразу после следующего заседания ОПЕК 6 декабря. До тех пор можно прогнозировать стабильные цены», — заявил Варга журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявлений представителей ОПЕК о возможном сокращении добычи нефть прекратила длительное падение, однако пока не демонстрирует серьезный рост. На настоящий момент нефть Brent «зависла» на подходе к $67 за баррель.

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