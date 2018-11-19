Установлена последняя секция морской части газопровода «Турецкий поток»

Стамбул, Турция, , 16:38 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли символическое участие в установке последней секции морского участка газопровода «Турецкий поток».

Торжественная церемония прошла в Стамбуле 19 ноября. В ней также принял участие глава компании Газпром Алексей Миллер, в режиме видеоконференции доложивший о ходе работ с борта корабля-трубоукладчика.

«Труба «Турецкого потока» с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря», — доложил Миллер президентам России и Турции.

«Мы присутствуем при очень важном событии, которое наглядно свидетельствует об эффективности партнерского взаимодействия наших стран в решении самых сложных и амбиционных проектов», — сказал на этой церемонии Владимир Путин, подчеркнув, что этот исключительно созидательный проект не направлен против какой-либо стороны.

Кроме того, президент России поблагодарил своего турецкого коллегу за проявленные в ходе реализации проекта мужество и политическую волю.

В свою очередь, президент Турции Эрдоган сказал, что «Турецкий поток» имеет историческое значение не только для турецкой стороны, но и для европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, морской участок газопровода «Турецкий поток» протяженностью свыше 900 км проходит по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» в Анапе до населенного пункта Кыйыкей на турецком побережье.

Газопровод «Турецкий поток» должен состоять из двух ниток транзитной мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Одна нитка предназначена для транспортировки газа турецким покупателям, а по второй нитке газ должен идти потребителям в южноевропейских странах.

Полное завершение строительства газопровода «Турецкий поток» по плану должно произойти в декабре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков рассказал о перспективах и угрозах «Турецкому потоку»