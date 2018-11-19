Нефть Brent «замерла» на подходе к $67 за баррель

Лондон, , 16:40 — REGNUM После заявлений ОПЕК о намерениях сократить добычу мировые цены на нефть больше не падают, но и не растут, 19 ноября передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent упала на 6 центов до $66,70 за баррель, нефть марки WTI выросла на 3 цента до $56,49 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала октября нефть Brent потеряла около 25% своей стоимости. Резкий и продолжительный спад завершился только 14 ноября.

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