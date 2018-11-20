Цены на бензин. Правительство никак не может справиться с нефтяниками

Москва, , 06:07 — REGNUM Вынуждение российским правительством нефтяников подписать соглашение о сдерживании оптовых цен на бензин, без предложения преференций, вызвало ожидаемый эффект. Даже после объявления заморозки цены на главной площадке закупок топлива продолжили расти, что не помешало вице-премьеру Дмитрию Козаку сообщить на совещании у президента РФ, что крупнейшие компании согласились на заморозку, то есть ситуация стабилизирована. Что происходит на самом деле, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Во вторую неделю ноября зафиксирован рост цен на автомобильный бензин в 14 крупных городах, антирекорд принадлежит Якутску — плюс 0,5%. Вряд ли тяжелая ситуация исправилась бы за считанные дни после заморозки, но она продолжила ухудшаться. От лица всех коммерческих АЗС России Независимый топливный союз обратился с открытым письмом к Владимиру Путину, где рассказал о глухоте правительства: чиновники, считают независимые участники топливного рынка, прикрывают нежелание проводить назревшую комплексную реформу в отрасли и отказываются предвидеть социальную напряженность. Президент НТС Павел Баженов сообщил о намерении создать «комитет по чрезвычайной ситуации в топливной отрасли».

Положение на топливном рынке создало проблемы и для аграриев, которым, как напомнил спикер ГД Вячеслав Володин, вместо 12 млрд компенсации за рост цен на горюче-смазочные материалы было дано только 5 млрд. Одновременно отсутствие топлива на многих заправках и заморозка цен подогревает инфляцию, в регионах растут цены на хлеб и проезд на общественном транспорте, и граждане всё сильнее недовольны.

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