«Чрезмерное хвастовство» – Медведева раскритиковали за «аграрную державу»

Москва, , 16:36 — REGNUM Ситуация с российским зерновым экспортом выглядит не столь радужно, как это может показаться, если ориентироваться только на статистику вывоза пшеницы для продажи на внешних рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщившего, что РФ превратилась в аграрную державу.

«Да, большую часть сельскохозяйственного экспорта России на данный момент составляет зерно, — сказал Колганов. — Другие продукты мы экспортируем в гораздо меньших количествах. Однако следует отметить, что мы всё-таки добились определённых сдвигов, а именно импортозамещения по продовольствию. В начале 2000-х была буквально катастрофическая зависимость от продовольственного импорта, которую сейчас мы существенно ослабили».

В то же время Колганов объяснил, что, рассуждая насчет агарной державы, надо ориентироваться не только на статистику экспорта зерна.

«Вся проблема заключается в том, что Россия не только экспортёр, но и импортёр зерна, — уточнил экономист. — Россия практически прекратила производство твёрдых сортов пшеницы. Она резко сократила количество производства пшеницы хлебопекарных сортов. Мягкую пшеницу первого и второго классов мы практически не производим. Твердую пшеницу мы практически не производим, и из пшеницы хлебопекарных сортов мы производим только третий класс в основном. Но даже и его не хватает, и поэтому качество наших хлебобулочных изделий не слишком хорошее. Экспортируем мы в основном пшеницу четвертого и пятого классов, то есть кормовую. Фуражное зерно».

По мнению Колганова, даже по сравнению с той не слишком блестящей ситуацией, которая была в СССР с зерновым производством, российское зерновое производство деградировало.

«Оно несколько выросло количественно, но за счёт резкого сокращения производства качественной пшеницы и увеличения производства низкокачественной, — констатировал эксперт. — Я не отрицаю определённых успехов. Нам удалось поднять сельское хозяйство. И мы выкарабкались. Но насчёт аграрной державы — это чрезмерное хвастовство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам своей поездки в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам заявил, что за последнее десятилетие Россия превратилась в сильного игрока на международном рынке продовольствия. По словам главы российского правительства, Россия постепенно превращается в «современную аграрную державу».

«Если ещё лет 10−15 назад мы мало что могли предложить на международном рынке продовольствия, то сейчас мы такой очень сильный игрок», — подчеркнул Медведев.

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